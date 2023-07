STLA Medium | tutte le caratteristiche della nuova piattaforma elettrica di Stellantis

L'accordo ha inoltre scandito la tempistica per l'avvio dei lavori propedeutici all'avvio delle nuove produzioni sulla piattaforma, " che già partiranno ad agosto 2023 e avranno una ...Nel 2025 arriverà un quarto modello di questo tipo la nuova Multipla che sarà prodotta a Kenitra in Marocco su piattaformae sarà lunga circa 4,4 m. Ovviamente la presenza di 4 crossover ...Le prime due nasceranno su piattaformaSmall mentre la terza su piattaforma. La nuova Panda dovrebbe essere prodotta in Serbia, la nuova 600 in Polonia e la nuova Multipla in ...

Stellantis, a Melfi cinque modelli basati sulla Stla Medium - Quattroruote.it Quattroruote

