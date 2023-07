(Di giovedì 13 luglio 2023) Tutti i numeri e le statistiche di Frank, centrocampista del Barcellona ed ex Milan accostato allaLo scrive oggi La Gazzetta dello Sport, andando a riflettere sull’eventualità che Paulfinisca per accettare le offerte arabe. Vero, il francese vorrebbe restare a Torino per tornare quello di un tempo o – quantomeno – riscattare l’annata vuota e densa di problemi che ha appena vissuto. Al contempo, se ogni giorno il corteggiamento si sostanzia di cifre progressivamente sempre più corpose, diventa difficile resistere alla tentazione. In quel caso, il piano B dellasarebbe rivolgersi al Barcellona. Tanto Allegri che i dirigenti, scrive la Rosea, sarebbero intrigati dal riportare in Italia Franck: «Il 26enne centrocampista ivoriano abbina solidità, inserimento e ...

Una parte non minoritaria dei tifosi dellaha trascorso buona parte della scorsa stagione a interrogarsi sul perché non si fosse su Nicolo Rovella, direzionando invece su Leandro Paredes ...Ladeve lottare per la Champions League e la Serie A nella prossima stagione dopo aver ... che ha anche dichiarato aPerform di aspettarsi che l'Inter sia più forte con il ritorno di ...Una parte non minoritaria dei tifosi dellaha trascorso buona parte della scorsa stagione a interrogarsi sul perché non si fosse su Nicolo Rovella, direzionando invece su Leandro Paredes ...

STATS – Juventus: idea Kessie per sostituire Pogba Calcio News 24

Tutti i numeri e le statistiche di Frank Kessie, centrocampista del Barcellona ed ex Milan accostato alla Juventus Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport, ...Despite an all-round disappointing season which saw Sassuolo finish down in 13th, Rogerio still featured in some eye-catching victories for the Neroverdi, away to AC Milan and Roma and at home to ...