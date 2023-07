STATS – Fiorentina | arriva Parisi Come si dividerà i compiti con Biraghi?

(Di giovedì 13 luglio 2023) Laha deciso di investire fortemente sulla sinistra. Cristianosi appresta a iniziare il suo quarto anno in viola ed è un punto di riferimento ineludibile Laha deciso di investire fortemente sulla sinistra. Cristianosi appresta a iniziare il suo quarto anno in viola ed è un punto di riferimento ineludibile per lo svolgimento della manovra, oltre che per la sua fase di rifinitura. Dalla vicina Empoli arriverà Fabiano, di 8 anni più giovani rispetto al futuro compagno.sarà la convivenza tra i due, tenendo conto che occupano la stessa posizione? Il Corriere dello Sport svolge così il tema: «Il classe 2000 è il rinforzo scelto dallaper sistemare la fascia mancina nel presente e nel futuro, sia in aggiunta ...

