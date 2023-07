(Di giovedì 13 luglio 2023) Roma è ricca di modi di dire e espressioni conosciute in tutta Italia e usate in diverse parti del Paese. Oggi vogliamo parlarvi della frase Stare inè molto utilizzato e rimanda anche ad ...

Stare inviene utilizzato per mettere in allerta qualcuno a cui si vuole bene da possibili problemi e pericoli. Significa, quindi, stare attenti, in guardia, fare attenzione di più rispetto ...... puoi chiudere gli occhi e passare la mano sopra i diversi cristalli e scegliere quello che ti...esponendo alla luce della luna (meglio se in fase crescente o piena) Usare dei suoni come la......ricco in cui trovano spazio spettacolo e attenzione al sociale e che punta a renderemeta ... puntando l'attenzione verso la tutela del territorio chesubendo troppi oltraggi senza la giusta ...

«Sta in campana», sai perché si dice Ecco cosa accadeva quando non esistevano gli smartphone ilmessaggero.it

In occasione del centenario della nascita di Maria Callas, l’Orchestra Filarmonica Campana ha in programma una serie di eventi in onore della più grande sopr ...CATANIA - La Corte d'Assise d'Appello di Catania ha confermato l'ergastolo per Gianpiero Riccioli, il ristoratore accusato del duplice omicidio dei ...