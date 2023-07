Sport in tv oggi giovedì 13 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 luglio 2023) Sarà una giornata riccain tv ed inquella di13: inil tennis con Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France, il calcio con Italia-Spagna degli Europei Under 19, e molto altro ancora. La seconda semifinale del torneo di singolare femminile a Wimbledon vedrà opposte la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del seeding e del mondo, la quale in caso di passaggio in finale salirebbe al numero 1 WTA da lunedì 17, e la tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero 6. Sarà possibile seguire l’undicesima giornata del torneo di Wimbledon in diretta tv dalle 14.30 su 14.30 SkySummer (201), SkyTennis HD (203), Sky4K (213) e Wimbledon 1 HD (251), mentre la ...