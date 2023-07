(Di giovedì 13 luglio 2023) Sarà una giornata riccain tv ed inquella di13: inil tennis con Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France, il calcio con Italia-Spagna degli Europei Under 19, e molto altro ancora. La seconda semifinale del torneo di singolare femminile a Wimbledon vedrà opposte la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del seeding e del mondo, la quale in caso di passaggio in finale salirebbe al numero 1 WTA da lunedì 17, e la tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero 6. Sarà possibile seguire l’undicesima giornata del torneo di Wimbledon in diretta tv dalle 14.30 su 14.30 SkySummer (201), SkyTennis HD (203), Sky4K (213) e Wimbledon 1 HD (251), mentre la ...

Lo rivela Sky. 21.24 - Il Torino ha ufficializzato il rinnovo del difensore Alessandro ... 9.44 -è giornata di visite mediche presso Villa Stuart a Roma per Jankto col Cagliari. Il ...... audio chiaro e potente con tutte le TV a 141, Vita all'aperto, Tempo Libero e Viaggi Il ...99 euro Fire TV Stick 4K mai al prezzo di, solo 25,99 Prime Day, la Fire TV Stick Lite al minimo, ...Calciomercato Bologna, Arnaturovic verso la permanenza in rossoblu, mentre per Dominguez aumentano le pretendenti Come riportato dalla Gazzetta dello, si è tenutoun summit di mercato in casa Bologna, da cui è uscita la sicurezza per Thiago Motta di avere ancora Arnautovic in squadra. Chi non è sicuro di rimanere è Nico Dominguez. ...

Sport in tv oggi (giovedì 13 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming OA Sport

Annuncio vendita BMW Serie 4 Coupé 420d 48V xDrive Msport nuova a Padova nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...Annuncio vendita BMW Serie 4 Gran Coupé 420d xDrive Sport usata del 2019 a Padova nella sezione Auto usate di Automoto.it ...