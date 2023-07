Spal | ufficiale il ritorno di Antenucci

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 luglio 2023) Laha ufficializzato ildi Mirko, attaccante proveniente dal Bari. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato dellasu Mirko. COMUNICATO – S.P.A.L. comunica di aver tesserato l’attaccante Mircocon un contratto fino al 30 giugno 2025. Cresciuto nelle giovanili del Giulianova,debutta tra i professionisti proprio con la formazione abruzzese nel Campionato di Serie C1 2002/2003 dando il via ad una carriera ricca di gol e vittorie che, dopo i giallorossi, lo ha visto protagonista con le maglie di Venezia, Catania, Pisa, Ascoli, Torino, Spezia e Ternana. Nell’estate del 2014 si trasferisce al Leeds United in Championship, tra le cui fila colleziona 80 presenze e 19 reti in due stagioni, ed è proprio dal club ...