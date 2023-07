Spagna - Italia U19 2 - 3 | Azzurrini | che impresa! Sono in finale! Rivivi la diretta

AGI -in finale agli Europei Under 19. Al Centenary Stadium di Attard (Malta) i ragazzi del ct Alberto Bollini battono 3 - 2 la favoritae conquistano il diritto a sfidare nell'atto conclusivo ...Sondaggio esplorativo per Kessié: le ultime In entrata, come anticipato in, c'è stato un ... Viti torna in, prestito con diritto di riscatto al Sassuolo. Daniel Maldini è un nuovo ...Viva, Viva, viva i patrioti europei". Oppure: "Bisogna fermare il fanatismo ultra ecologista". Giorgia Meloni si collega con Vox: "In Europa è il momento dei patrioti"

LIVE Al 45' Spagna-Italia U19 0-0: tante palle gol per gli Azzurrini La Gazzetta dello Sport

EUROPEI UNDER 19 - I ragazzi di Bollini firmano l'impresa contro la Spagna favorita e accedono alla finale dove affronteranno il Portogallo. L'Italia vince 3-2 ...Il centrocampista giallorosso classe 2004, insieme a Faticanti e Mastrantonio, protagonista nella grande vittoria degli azzurrini ...