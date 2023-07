Sorpresa Vondrousova | prima non testa di serie in finale a Wimbledon dal 1963

E' la ceca Marketala prima non testa di serie finalista a Wimbledon dal 1963. Già arrivata a giocarsi il titolo al Roland Garros da teenager, la mancina ha sconfitto 63 63 Elina Svitolina, mai davvero a suo ...[WC] Elina Svitolina - MarketaSemifinale, quella che aprirà il programma alle 14:30 sul Centrale, che sarebbe eufemismo definire inaspettata, ma che è una vera, di quelle che ...Che piacevolegodere del tennis spettacolare del ventisettenne figliolo d'un predicatore ... Oggi le semifinali femminili, Jabeur - Sabalenka e- Svitolina. Non oso immaginare come ...

Sorpresa Vondrousova: prima non testa di serie in finale a ... SuperTennis

Se nel singolare maschile su quattro semifinalisti tre rientrano nelle prime 4 teste di serie, con il nostro Sinner come unico “intruso”, questo Wimbledon, per mezzo del torneo femminile, ha confermat ...Svitolina-Vondrousova è un match valido per le semifinali di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.