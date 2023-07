Sondaggi politici | la stragrande maggioranza dei russi contro l' uso di armi nucleari in Ucraina

(Di giovedì 13 luglio 2023) Quasi il 75 per cento deisi oppongono all'uso didurante le operazioni militari in. È quanto emerge da uno. Agli intervistati delo della società di ...

Quasi il 75 per cento dei russi si oppongono all'uso di armi nucleari durante le operazioni militari in Ucraina . È quanto emerge da un sondaggio. Agli intervistati del sondaggio della società di ...La ponderazione odierna, che includerealizzati dal 29 giugno al 12 luglio, è stata effettuata il giorno 13 luglio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del ..., l'ultima Supermedia ha mostrato la crescita della Lega di Matteo Salvini, a scapito di Forza Italia che continua a perdere terreno, a un mese dalla scomparsa di Silvio Berlusconi. ...

La biografia di Alberto Nunez Feijoo, il leader del Partito Popolare che per i sondaggi presto potrebbe diventare il prossimo primo ministro della Spagna.