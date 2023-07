Solo la Spagna più veloce dell’Italia sul Pnrr | altri 25 paesi sono peggio

(Di giovedì 13 luglio 2023) L’Italia è al secondo posto fra 27europei per lo stato di avanzamento nella realizzazione di progetti del. Davanti c’èlache è ilPaese ad avere ottenuto il 31 marzo scorso l’erogazione della terza rata dalla commissione europea. Lanelle tre rate ha ricevuto 28 miliardi di euro, mentre l’Italia in due rate ha ricevuto 42 miliardi di euro ed è in attesa dell’esborso della terza rata di 19 miliardi di euro che porterebbe il totale a 61 miliardi di euro. In Germania siamo alla rata zero Alle spallec’è la Grecia, che ha già ottenuto due rate del(7,2 miliardi di euro) e ha chiesto la terza rata, però cinque mesi dopo la richiesta formalea Bruxelles. Ad avere ...

Il 65% degli anziani, dunque, èoppure è in coppia con il coniuge in situazioni di fragilità. ... dalla mitologia greca è entrato nell'Inferno dantesco, sta colpendo in particolare Grecia,...L'Italia è al secondo posto fra 27 paesi europei per lo stato di avanzamento nella realizzazione di progetti del Pnrr. Davanti c'èlache è ilPaese ad avere ottenuto il 31 marzo scorso l'erogazione della terza rata dalla commissione europea. Lanelle tre rate ha ricevuto 28 miliardi di euro, mentre l'......membri hanno registrato un aumento significativo delle loro capacità di innovazione mentre... Slovenia, Repubblica Ceca, Italia,, Malta, Portogallo, Lituania, Grecia e Ungheria. Sotto il 70%...

Solo la Spagna più veloce dell'Italia sul Pnrr, altri 25 paesi sono ... Open

Un video girato in Spagna mostra un grosso cetaceo che si dibatte a pochi metri dalla riva e tra i bagnanti. L’animale sarebbe un’orca, secondo i numerosi articoli allarmistici dedicati alla notizia.Stavolta la regina ha scelto un look Laura Bernal, stilista della Murcia che ha realizzato un modello midi, senza maniche, dallo scollo a V con pois e cintura. Il tutto in broccato a pois di cotone.