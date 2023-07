Social card | quando va attivata? Ecco cosa fare per non perdere i 382 euro | tutti i paletti

(Di giovedì 13 luglio 2023) I beneficiari avranno tempo fino al 15 settembre per attivare la carta solidale, pensata per famiglie con Isee fino a 15 milae un nucleo familiare di almeno tre componenti

Laè una mancetta di stato una tantum da 380 euro e poi si vedrà. Un'operazione clientelare offensiva che non risolve in alcun modo i problemi degli italiani. Elemosina di Stato fatta dal ...Maria Cecilia Guerra, deputata e responsabile Lavoro del Pd, twitta la lista dei prodotti 'di prima necessità' acquistabili con la'Dedicata a te' adottata dal governo Meloni, ...'L'iniziativa riguarda quel milione e 300mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell'acquisto dei generi di prima necessità, il famoso caro - carrello. Abbiamo investito 500 milioni di euro per ...

Il presidente dell'ordine Gazzi commenta la nuova carta "Dedicata a te": «Non saremo noi a dire no. Ma la strategia dei bonus a tempo non è una soluzione ma un tampone» ...Card sociale, Ricciardi (Pd): «Per la destra i problemi economici e sociali del Paese non esistono più, sono improvvisamente evaporati. La social card è una mancetta di stato una tantum da 380 euro e ...