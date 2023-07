Social card | per avere i 380 euro non basta un reddito basso | chi viene beffato

Ma cosa si può comprare con lache dovrà essere attivata entro il 15 settembre 2023 L'elenco dei prodotti è in un allegato al decreto interministeriale Masaf - Mef del 19 aprile 2023. ...Abbiamo criticato laperché ci sembra escludente. Saremo lì con le nostre proposte costruttive per migliorare insieme il nostro Paese", le parole della segretaria del PD, Elly Schlein, in ...È evidente che per loro la dignità del lavoro non è importante visto che hanno fatto un decreto che il lavoro lo precarizza e unache è una presa in giro per i più poveri. Noi pensiamo ...

Social card, l’elenco di che cosa si può comprare e i cibi «vietati» Corriere della Sera

Carta acquisti 2023, per la precisione "Dedicata a te" ed è una carta postepay che serve per combattere i rincari e punta ad aiutare le famiglie che si ...Il bonus ammonta a 382,50 euro ed è destinato alle famiglie con reddito Isee non superiore ai 15 milia euro. Per averlo non serve fare domanda.