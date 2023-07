Social card “Dedicata a te” | Meloni | “500 milioni per le famiglie bisognose” Ma L’opposizione rivuole “il reddito”

È evidente che per loro la dignità del lavoro non è importante visto che hanno fatto un decreto che il lavoro lo precarizza e unache è una presa in giro per i più poveri. Noi pensiamo ...Roma, 13 lug. " "Abbiamo espresso delle critiche alla carta 'Dedicato a te', messa a punto nel decreto Lavoro che, a nostro avviso, alimenta la precarietà nel momento in cui estende i contratti a ...A non più di un paio di giorni dalla presentazione dellada 380 euro una tantum per combattere il caro vita, arriva una notizia che non mancherà di suscitare polemiche. Una delibera, la 45/2023, dell'Ufficio di presidenza della Camera dei ...

Social card, l’elenco di che cosa si può comprare e i cibi «vietati» Corriere della Sera

Sono 23 i cibi acquistabili con la card proposta dal governo. «È paternalismo di stato». Uil: «La spesa di produzione della carta è superiore al beneficio del ...Roma, 13 lug. (Adnkronos) – “Il governo continua a dire di no alla nostra proposta sul salario minimo. È evidente che per loro la dignità del lavoro non è importante visto che hanno fatto un decreto c ...