SNAI – Wimbledon | Sinner insegue la finale L' impresa contro Djokovic a 4 | 75 | Nole guida a 1 | 18

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) - Venerdì all'All England Club l'azzurro (campione a 10) va a caccia di un risultato già raggiunto due anni fa da Matteo Berrettini. Nell'altra semi, Alcaraz avanti su Medvedev Milano, 13 luglio 2023 – Due anni dopo, riecco un italiano a caccia delladi. Matteo Berrettini nel 2021, Janniknel 2023. Se il romano affrontò Novaknell'appuntamento decisivo, per l'altoatesino lo scon il serbo arriva in semi. Le previsioni, però, collocano comunquenettamente in vantaggio: la vittoria disi gioca a 1,18, con– alla prima semiSlam – a 4,75. La forbice si restringe leggermente nell'opzione ...

Due anni dopo, un italiano a caccia della finale di. Matteo Berrettini nel 2021, Jannik Sinner nel 2023. Se il romano riuscì ad arrivare all'... Le previsioni, però, collocano comunque il ...... Ons Jabeur ci ha abituati a non soccombere mai, in questo, avendo vinto due delle ultime ... Il mercato in questione é quotato 2.10 su Bet365 e Sisal, 2.20 su, 2.36 su Bet365 e 2.44 su ...La ceca parte con maggior credito in vista dello scontro diretto e il suo successo è a 1.78 con Novibet; l'eventuale vittoria di Svitolina invece tocca 2.10 con bet365,e Betfair. Singolare è l'...

SNAI – Wimbledon: Sinner insegue la finale. L'impresa contro ... Adnkronos

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Due anni dopo, un italiano a caccia della finale di Wimbledon. Matteo Berrettini nel 2021, Jannik Sinner nel 2023. Se ...L’impresa di Sinner contro Djokovic nella semifinale di Wimbledon è bancata a 4,75 su Snai, Nole guida a 1,18.