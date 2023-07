SKY | Zielinski vicino all’addio al Napoli | l’Al-Ahli insiste e il polacco apre all’offerta

(Di giovedì 13 luglio 2023) Piotr, centrocampista del, potrebbe lasciare la squadra per. Secondo Sky Sport, il giocatore ha mostrato aperturadel club arabo. Calciomercato. Il futuro di Piotrpotrebbe essere lontano da. Il centrocampista, che ha un contratto con gli azzurri fino al 2024, è nel mirino del. Il club arabo è pronto a fare un’offerta molto generosa per il giocatore classe ’94. Secondo quanto riportato da Sky Sport,per. Dopo la prima offerta presentata, ilha mostrato apertura alla proposta del club dell’Arabia Saudita. ...

L'Al - Ahli insiste per: c'è l'apertura del polacco L' Al - Ahli continua a insistere per portare in Arabia Saudita Piotr. Dopo la prima offerta presentata dal club della Saudi ...- Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio Piotr Zieliski avrebbe dato la sua adesione al trasferimento al Al Alhi. La cessione disembra ormai ad un passo. Il centrocampista ...Al - Ahli su, le ultime Come riportato daSport , l' Al - Ahli insiste per Piotr. Dopo la prima offerta messa sul tavolo da parte della squadra dell'Arabia Saudita, ora è ...

Sky - Gli Arabi piombano su Zielinski! Offerta dell’Al-Ahli al Napoli e al giocatore Tutto Napoli

Come riporta Sky Sport, Zielinski, dunque, potrebbe lasciare il club di De Laurentiis con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto prevista per il giugno 2024 e iniziare una nuova ...ForzAzzurri.net - Zielinski verso l'addio al Napoli, il centrocampista polacco sta cedendo alle lusinghe del club arabo Al-Ahli.