"Sinner in finale Per battere Djokovic deve riuscire a fare una cosa sola"

Credo che coach Darren Cahill sia stato molto importante per la crescita tecnico - tattica sui prati di Wimbledon - ha spiegato l'ex n.76 al mondo - Ora gestisce molto meglio le palle in avanzamento

SNAI – Wimbledon: Sinner insegue la finale. L'impresa contro Djokovic a 4,75, Nole guida a 1,18 Adnkronos

Ecco le parole di Jannik Sinner in vista della semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic, dove potrà riscattare la sconfitta dello scorso anno.Domani, sul Centrale di Wimbledon, assisteremo alla semifinale tanto attesa tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Un partita in cui tante cose saranno in palio: da un lato la voglia dell'altoatesino di ...