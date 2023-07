Sinner - Djokovic pronostico | Wimbledon | entrambi vincono un set a 1 83

(Di giovedì 13 luglio 2023) Attesa sfinente. Venerdì 14 luglio, all'All England Club, andrà in scena una semifinale Slam impossibile da perdere: Jannik, per la prima volta così avanti in un Major, affronta Novak...

Il pronosticoandrà in scena a Wimbledon esattamente come un anno fa: nel 2022 fu sfida dei quarti di finale, con Jannik che accarezzò l'impresa - vinse i primi due set - prima di ......175 milioni di sterline, pari a 1.374.000 euro) già domani, nel caso di vittoria controe ... La polemica per il borsone di Gucci sui campi dell'All England Fin dall'esordio a Wimbledon...è un match valido per le semifinali di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming. Finalmente semifinale. Per la prima volta in carriera Jannikiscrive il ...

Sinner-Djokovic, Semifinale Wimbledon 2023: programma, orario, tv, data OA Sport

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo a Wimbledon per quella che sarà la sua prima semifinale in uno Slam. Affronterà Novak Djokovic, campione ...Il direttore di Ubitennis e l'Hall of Famer Steve Flink fanno le loro previsioni sulle semifinali femminili, commentano le vittorie di Alcaraz e Medvedev e parlano di Sinner-Djokovic e Alcaraz-Medvede ...