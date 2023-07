Sinner - Djokovic | la sfida generazionale destinata a fare storia

(Di giovedì 13 luglio 2023) Due date, 22 maggio 1987 e 16 agosto 2001 . I destini di Novake Janniktornano a incontrarsi a dodici mesi dal quarto di finale dello scorso anno. Questa volta in palio c'è un posto ...

Due date, 22 maggio 1987 e 16 agosto 2001 . I destini di Novak Djokovic e Jannik Sinner tornano a incontrarsi a dodici mesi dal quarto di finale dello scorso anno. Questa volta in palio c'è un posto in finale. Mai nella storia Open di Wimbledon c'era stata una semifinale tra giocatori con questa differenza d'età. Il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valido per la semifinale di Wimbledon 2023, si disputa venerdì 14 luglio alle 14:30 sul campo centrale dell'All England Club.