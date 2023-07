Sincro | Mondiali Pedrotti | Cerruti e Ruggiero prime azzurre in acqua

(Di giovedì 13 luglio 2023) Al via domani la rassegna iridata di Fukuoka per il team di Giallombardo ROMA - E' una Nazionale 4.0 quella che si appresta a vivere la sua nuova avventura mondiale a Fukuoka 2023, nella piscina Marine Messe Hall A, che ospiterà anche le gare di nuoto. E' una squadra che si sta rinnovando, che inser

A Budapest 2022 la spedizione si chiuse con una medaglia, l'argento di Chiara Pellacani e Matteo Santoro nelmixed. La tuffatrice azzurra è in grande forma e in fiducia dopo il pass a cinque ......aidi Fukuoka al via domani. L'obiettivo è fare meglio rispetto alla rassegna iridata di Budapest 2022, quando arrivò l'argento di Chiara Pellacani e Matteo Santoro nel trampolino...Una nazionale azzurra diin via di rinnovamento si appresta ad affrontare idi Fukuoka 2023, nella piscina che ospiterà anche le gare di nuoto. A scendere in vasca per prime, domani, saranno la singolista ...

Un Mondiale di nuoto da sogno nell’estate italiana di Sky Sky Sport

La Nazionale si presenta a Fukuoka per recitare un ruolo da protagonista ROMA (ITALPRESS) - Ambiziosa, motivata e con la voglia di crescere ...(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Le dieci medaglie agli European Games di Cracovia sono il biglietto da visita degli azzurri dei tuffi ai Mondiali di Fukuoka al via domani. L'obiettivo è fare meglio rispetto a ...