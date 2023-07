Sicurezza stradale | il “Pullman Azzurro” stamane ha fatto tappa a Casale di Carinola

(Di giovedì 13 luglio 2023). Nella mattinata di oggi, il “” della Poliziahasosta adi, nel piazzale antistante la Parrocchia SS. Giovanni e Paolo. All’interno dell’aula multimediale itinerante di cui il mezzo è dotato, gli operatori della Poliziahanno accolto bambini e ragazzi anche neopatentati, tenendo lezioni dicon giochi a tema, filmati e cartoni animati per imparare le regole di una “guida sicura”. Protagonisti sono stati i 150 ragazzi dell’Oratorio “Ain Karem” della suddetta parrocchia, i quali, a bordo del, grazie agli strumenti di ultima generazione di cui quest’ultimo è dotato, come il simulatore di ...

...nei punti più sensibili della circolazionee numerosi sono stati i veicoli fermati. In totale, quattro personate sono state sanzionate per non aver indossato la cintura dimentre ...All'interno dell'aula multimediale itinerante di cui il mezzo è dotato, gli operatori della Poliziahanno accolto bambini e ragazzi anche neopatentati, tenendo lezioni di...Un tema che sta a cuore ad entrambi questi settori è quello della, ed è qui che entra in campo AISICO , azienda leader nel segmento della, che ha raggiunto un importante ...

«Regole», in una canzone la lotta di Gianni per la sicurezza stradale ilmattino.it

Foggia, 13 luglio 2023. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha comunicato alla Provincia di Foggia in esito alla ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’articolo 49 della legge ...Vedere le nuove auto in anticipo è il nostro mestiere, ma in questo Tech Day organizzato da ZF c'è molto di più; tecnologie e soluzioni avanzate per la mobilità che troveranno posto magari fra due o t ...