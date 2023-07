Sicilia Dramma in casa | bimbo di 6 mesi cade dal fasciatoio e muore 

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tragedia indove undi 6è deceduto dopo il trasporto disperato in ospedale. Secondo una primissima ricostruzione, il neonato sarebbe caduto dalindi 6dale muore I fatti sono accaduto ad Agira, comune siculo in provincia di Enna. Dopo la caduta il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

"Riteniamo condivisibile a scelta sui 4 consorzi in" commentano Giosuè Catania e Francesco Favata " anche se il problema vero rimane l'efficienza degli Enti di bonifica, che nel corso degli ...Unnato dagli attacchi di contro i subsahariani esplosi a Sfax, dopo che le autorità locali ... Ricordiamoci che dopo la conquista delladi Garibaldi e fino al 1930 c'è stata una grande ...Compagnia dell'Arpa Va in scena Eurydice, il nuovodell'ombra di Elisa Di Dio e Filippa Ilardo In scena, il cantautore Davide Campisi, autore ...al Turismo e allo spettacolo della Regione

Dramma in Sicilia, bimbo di 6 mesi cade dal fasciatoio e muore ... Fanpage.it

La tragedia ad Agira (Enna): il bambino sarebbe stato portato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, ma purtroppo non c’è ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Succede anche nelle migliori famiglie, al via le riprese del film di Alessandro Siani ...