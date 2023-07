Sicilia | bimbo di sei mesi cade dal fasciatoio e muore

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tragedia ad Agira, in provincia di Enna, dove un bambino di appena seiè morto in ospedale dopo un incidente in casa. Il piccolo sarebbe caduto dal. Secondo una prima ricostruzione, ilsarebbe stato portato all’ospedale Umberto I di Enna e poi da lì è stato predisposto il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi. Neppure i medici di Catania però hanno purtroppo potuto fare molto: il bambino, trasferito in elisoccorso, è morto al Cannizzaro poche ore dopo il suo arrivo. Era stato sottoposto anche a un delicato intervento chirurgico d’urgenza per un vasto ematoma celebrale e poi ancora a una seconda operazione, ma tutto è stato inutile.ndo dalil piccolo si era procurato gravissime lesioni. Sulla tragedia è ...

Dramma in Sicilia, bimbo di 6 mesi cade dal fasciatoio e muore

