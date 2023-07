Si schianta con la mini-moto | grave un bimbo di 9 anni

... della Compagnia di Stradella, è che il piccolo motociclista abbia raggiunto il terreno di campagna autonomamente e abbia poi urtatoviolenza l'albero. I primi a soccorrerlo sono stati i suoi ...Difficili e prolungate le operazioni di soccorso,la vettura rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Per il conducente purtroppo i medici hanno dovuto constatare il decesso, mentre gli altri ...Il bimbo è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIIIl'eliambulanza. Sul posto indagano i carabinieri. Forse dovresti anche sapere che... IN AGGIORNAMENTO

Pavia, si schianta con la mini moto da cross contro un albero: bimbo ... Open

Un’altra tragedia in autostrada, nel tratto di A4 fra Venezia e Padova. Una Porsche Cayenne è piombata contro un Tir fermo in un’area di sosta e si è… Leggi ...Un bimbo di 9 anni è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo per le ferite riportate in un incidente stradale. Dalle prime ...