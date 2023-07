Leggi su gqitalia

(Di giovedì 13 luglio 2023) A meno di un anno daie Paralimpici di Parigi 2024, la casa d'infanzia deldeè stata trasformata per offrire agli ospiti un viaggio nel tempo. Per una sola notte, due persone avranno l'opportunità di immergersi nella storia delle olimpiadi soggiornando presso ilde Mirville, una delle tappe del percorso della torcia Olimpica nel 2024 e dimora deldeimoderni, ilde. La suite all'internode Mirville Costruito nel XVI secolo, lode Mirville è il luogo in cui il giovanesviluppò un tale amore per lo sport da portarlo, ...