Sì all' aumento | quanto prenderanno in più al mese i capigruppo di #Montecitorio

(Di giovedì 13 luglio 2023)di circa 1.200 euro netti alper idella Camera dei deputati. Il via libera all'innalzamento dell'indennità è stato deciso dall'Ufficio di presidenza di Montecitorio con una delibera, la 45/2023, come riporta l'Ansa sul suo sito. Nel dettaglio i presidenti dei gruppi parlamentari avranno una indennità aggiuntiva pari a quella già erogata ai presidenti di commissione, ossia 2.226,92 euro lordi al, che al netto fanno 1269,34 euro. Per i presidenti delle componenti del gruppo Misto la cifra sarà dimezzata. Va sottolineato che per il 2023 l'indennità aggiuntiva sarà a carico dei bilanci dei singoli gruppi parlamentari, dal prossimo anno sarà erogata dalla Camera. "Nell'ufficio di Presidenza abbiamo approvato una delibera che prevede di corrispondere un'indennità per i Presidenti dei Gruppi ...