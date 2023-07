Si accende il mercato del Napoli | Di Marzio annuncia | “Affare in chiusura”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 13 luglio 2023) Ancora novità sul fronte calcio, con gli azzurri vicinissimi alladi un accordo emerso nelle ultime ore. L’arrivo in terra partenopea di Mauro Meluso come nuovo Ds delha contribuito all’improvvisa accelerazione del calcioazzurro. Da 0 a 100 in un giorno per la squadra di De Laurentiis, in procinto di chiudere nell’immediato i colpi Faraoni e Gollini. Un’altra manovra in entrata potrebbe inoltre concludersi nelle prossime ore, con l’operazione futura delad un passo dal traguardo.-Caprile, raggiunto l’accordo anche con l’Empoli Sembrerebbe in procinto di giungere il Caprile-day, con il portiere classe 2001 ad un passo dal dire addio al Bari. Arriverà infatti nelle prossime ore l’ufficialità del suo acquisto da parte ...