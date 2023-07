Shade | essere ‘Diversamente triste’ | «Ho sempre preferito la maratona ai 100 metri»

(Di giovedì 13 luglio 2023) Nell’epoca della musica ‘fast and furious’ da ingordigia del venerdì con decine di nuove uscite, cinque anni sono praticamente un’era geologica. Un tempo discografico infinito in cui, per un artista, il silenzio assume le sfaccettature più disparate. Alcune di questele ha volute declinare in musica inTriste‘, disco che ne segna il ritorno appunto a un lustro di distanza dal precedente ‘Truman’ (2018). Disponibile in digitale e in formato fisico, il nuovo album dell’hit makerè il primo targato Epic Records Italy/Sony Music Italy e si snoda tra rap e pop nello stile con cui l’artista ha imparato a farsi conoscere. La tracklist, del resto, la dice già molto a proposito dei terreni in cui Vito Ventura ha voluto muoversi con collaborazioni pescate dalle scena urban italiana, tra cui quelle con J-Ax, Vegas ...

Shade pubblica "Diversamente triste": l'intervista sul nuovo album Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

