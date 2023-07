Sgominata banda di trafficanti | arresti anche a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 luglio 2023). Quindici persone, di nazionalità albanese e italiana, sono finite nei guai per detenzione, spaccio e associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. I Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, sin dalle prime ore del mattino del 13 luglio, hanno dato esecuzione nel Bresciano, manelle province di Verona, Milano,e Varese, ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brescia, su richiesta della locale Procura. Quattro dei coinvolti sono finiti in carcere, 7 aglidomiciliari e 4 destinatari hanno l’obbligo di dimora. L’indagine della Sezione Operativa della Compagnia di Brescia si chiama “Rugantino”: grazie all’impiego di metodi d’indagine tradizionali e di intercettazioni telefoniche, ...