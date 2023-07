Serie A | Juventus e Torino abbracciano i loro tifosi | sabato allenamento a porte aperte

(Di giovedì 13 luglio 2023) Nella giornata diabbracceranno i rispettivial Filadelfia e alla Continassa. I due centri sportivi, infatti, apriranno leal pubblico alle ore 9:30 per le sessioni didelle due squadre. I bianconeri consentiranno l’accesso ad un numero limitato di, mentre nel quartier generale granata ci sarà ingresso libero. Lasta ultimando la propria preparazione in Italia prima di partire per la tournée statunitense, mentre ilraggiungerà la Val Rendena e Pinzolo il prossimo 17 luglio e ci resterà fino al 28. SportFace.

Una di queste potrebbe essere quella per il ritorno di Franck Kessie inA, con possibile approdo alla: il centrocampista ivoriano, infatti, potrebbe essere uno degli obiettivi della ...... con il FTSE MIB , che mostra una plusvalenza dello 0,78%, consolidando ladi cinque rialzi ... I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con - 3,58%. Preda ...In panchina arriva il "Maestro" Andrea Pirlo , che dopo l'esperienza di un anno allae la parentesi turca sulla panchina del Karagumruk torna in Italia ripartendo dallacadetta in una ...

L’erede di Cuadrado ha detto sì alla Juve: ultimo ostacolo per il ritorno in Serie A CalcioMercato.it

Franck Kessie potrebbe tornare in Italia: trasferitosi al Barcellona lo scorso anno, la sua permanenza in terra catalana non è sicura Potrebbe tornare in Italia Franck Kessie, centrocampista ivoriano ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...