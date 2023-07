Serie A | De Siervo | 'soddisfatti dell'oscuramento di siti pirata Le pecorelle smarrite trovino la retta via'

... Luigi DeAnche l'amministratore delegato dellaA , Luigi De, ha commentato l'approvazione in Senato della nuova legge anti - pirateria che contiene una importante sezione ...Il concetto è stato ribadito anche dall'amministratore delegato della LegaA, Luigi De, ovviamente soddisfatto per questo passaggio fondamentale: ' finalmente dopo oltre quattro anni di ...Questo il commento dell'Amministratore Delegato della LegaA , Luigi De. Abodi: legge efficace e condivisa. Anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi , plaude all'...

Serie A, De Siervo: "Soddisfatti per l'approvazione del DDL anti-pirateria" Fantacalcio ®

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato così l’approvazione al Senato del Disegno di Legge anti-pirateria.«Siamo soddisfatti, finalmente dopo oltre quattro anni di ...Si continua a parlaredella nuova legge anti pirateria approvata dal Parlamento nella giornata di ieri. Gli utenti rischiano fino a 3 anni di carcere.