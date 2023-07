Sentenza Carol Maltesi | ecco perché non c' è stato l' ergastolo per l' assassino | «Lui si sentì usato»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 13 luglio 2023) Trent'anni e non l'per Davide Fontana che uccise la 26ennefacendone a pezzi il corpo. «Si è reso conto che la giovane e disinibitasi era in qualche misura servita di lui per meglio perseguire i propri interessi personali e professionali e che lo avesse, e ciò ha scatenato l’azione omicida» scrivono i giudici