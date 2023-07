Senato | il 4 novembre sarà la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate La Russa | “Contento non ci sia stato alcun voto contrario”

(Di giovedì 13 luglio 2023) Mercoledì 12 luglio l’Aula delha approvato il disegno di legge sull’istituzione dellaForza, che verrà celebrata il 4. “Sonoche non ci sia– ha detto il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La– Che questo serva a ricordare la memoria di tutti i soldati della Prima guerra mondiale, che, come ha detto Ungaretti, ‘si sta come d’autunno sugli alberi le foglie'”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Via libera dall'Aula delal ddl sul ripristino della festività nazionale del IV: 102 voti i favorevoli, nessun contrario e 28 astenuti. La legge punta a istituire una Giornata per celebrare la festa dell'...A cui poi se n'era aggiunto un terzo: Ignazio La Russa, presidente del, in quanto avvocato ...evitabile se i suoi avvocati si fossero informati in procura visto che l'atto risale a...Lo stessooggi, in vista della discussione del ddl, ospita un convegno dal titolo "...cellulare prodotto da due specifiche aziende americane ha avuto un primo via libera dalla Fda nel...

4 novembre: ok dal Senato all'istituzione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze armate RaiNews

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Via libera dall’Aula del Senato al ddl sul ripristino della festività nazionale del IV novembre: 102 voti i favorevoli, nessun contrario e 28 astenuti. La legge punta a ...