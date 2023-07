(Di giovedì 13 luglio 2023) L’Europeo19 è alle battute finali. Tempo dia Malta, con quattro delle otto selezioni rimaste a giocarsi il titolo continentale e succedere all’Inghilterra, campionessa lo scorso anno in finale su Israele. Come nel 2022, l’Italia è tra le squadre ancora in lizza. La pesante sconfitta con il Portogallo aveva rischiato di inguaiare la squadra di Alberto Bollini, che però ha messo al sicuro la qualificazione con il pareggio contro la Polonia. Ora tra gli azzurrini, che saranno senza Cher Ndour squalificato, e la finale c’è la Spagna di José Lana alle 21.00 Alle 18.00 invece ci sarà l’altra semifinale tra Portogallo e Norvegia; i lusitani hanno chiuso in testa il girone A con un percorso netto, nove reti segnate e soltanto due subite, mentre dall’altra parte gli scandinavi hanno capitalizzato al meglio il successo pirotecnico per 5-4 ...

... anche per questo secondo impegno ai Campionatiil tecnico Pasquale D'Aniello sceglie di ...- Francia Ore 17.30 Ungheria - Turchia Ore 20.00 Belgio Romania Sabato 22 luglio 20231° - ...I consigli del giorno 13 luglio 2023 sono dedicati alledeglie ai preliminari di Europa League Giovedì 13 luglio si giocano ledegliUnder 19 e le gare valide per il primo turno dei preliminari di Europa League. I ...... anche per questo secondo impegno ai Campionatiil tecnico Pasquale D'Aniello sceglie di ...- Francia Ore 17.30 Ungheria - Turchia Ore 20.00 Belgio Romania Sabato 22 luglio 20231° - ...

Semifinali Europei Under 19 oggi: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni OA Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La partita Portogallo U19 - Norvegia U19 di Giovedì 13 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per le semifinali degli Europei U19 ...