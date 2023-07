Semifinale Polonia-Cina in tv | data | orario e diretta streaming Finals VNL femminile 2023

(Di giovedì 13 luglio 2023) Inizia il conto alla rovescia per, partita valevole per le semifinali delledi Volleyball Nations League (VNL). Le polacche allenate dall’italiano Stefano Lavarini, dopo aver battuto la Germania, tornano in campo per vincere ancora e tenere vivo il sogno di conquistare il titolo. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione cinese, che ha battuto il Brasile di Zé Roberto e non vuole certo fermarsi. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 23.00 italiane di sabato 15 luglio al College Park Center di Arlington, negli Stati Uniti. Di seguito, le informazioni per seguire inla partitadelledi VNL ...

Italia-Polonia 1-1, Hasa risponde a Strzalek: Azzurri in semifinale Sky Sport

La Cina ha sconfitto il Brasile per 3-1 (25-21; 25-20; 20-25; 25-23) e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2023 di volley femminile. Le asiatiche si sono imposte in maniera pere ...L'Italia torna a vincere agli Europei Under 17 di volley femminile. Dopo la brutta sconfitta di ieri contro la Croazia, le azzurre hanno battuto la poco quotata Georgia per 3-0 (25-20; 25-15; 25-15) e ...