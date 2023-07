Selvaggia Lucarelli svela il litigio che ebbe con Barbara d’Urso | ”Dopo quella telefonata mi rimproverò”

Leggi su tpi

(Di giovedì 13 luglio 2023)ha dato la sua versione dei fatti sulavuto conche portò alla fine di una collaborazione professionale. La giornalista 48enne infatti per un periodo ha fatto l’opinionista a ‘Pomeriggio Cinque’, poi un evento portò lei e la padrona di casa di quello show (ormai ex, visto che dal prossimo settembre sarà presentato da Myrta Merlino) a litigare. In un articolo scritto per ‘Il Fatto Quotidiano’,ha affermato: “Circa 12 anni fa sono andata da lei ospite per l’ultima volta”. “Vivevo un momento personale molto difficile per la mia separazione. Lei sapeva tutto, perché qualche volta ci eravamo viste anche fuori dal programma. Le spiegai fin da subito che non avrei mai parlato in tv di mio figlio e della mia ...