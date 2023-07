Sea aumenta i voli intercontinentali per un’estate da record

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 13 luglio 2023) Probabilmente nulla trasmette maggiore idea di libertà all’uomo del volo. Soprattutto durante l’estate, quando sempre più di frequente ci si imbarca su un aereo per raggiungere la meta lontana delle proprie vacanze o, all’inverso, dall’estero si atterra in Italia ad ammirare i suoi tesori. Non può stupire quindi se la stagione in corso segnerà una forte crescita per il Gruppo Sea, la società a cui fanno capo gli aeroporti di Linate e Malpensa. Quella in corso sarà la stagione di ingresso nella nuova normalità post Coronavirus per Sea, che ha predisposto una offerta estiva ancora più ricca: si stima che saranno 4,3 milioni i viaggiatori stranieri che giungeranno in Italia in aereo da ogni parte del mondo per una crescita del 34% e 3,9 milioni i nostri connazionali in partenza (+15%). In particolare, l’offerta estiva di Sea vede un aumento pari al 41% per quanto concerne i posti sui ...