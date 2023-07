Cari, secondo l'oroscopo di Branko di oggi, sapete come affrontare le questioni più spinose e nulla vi preoccupa più di tanto in questo periodo. State vivendo una fase ...Leone (23 luglio - 22 agosto) Amore: Leone, il tuo oroscopo per domani promette momenti romantici e passionali. Approfitta di questa energia favorevole per rafforzare i legami con il ...la Luna e Urano si incontrano di fronte al tuo segno. Una situazione che può irritarti nei confronti di un partner professionale o affettivo, con il quale gli alti e bassi si susseguono. ...

Oroscopo Paolo Fox domani 14 Luglio, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione Napolike.it

9° Scorpione: potreste avere a che fare con qualche ostacolo di troppo che non vi lascerà in pace con gli affari e che potrebbe mandare a monte anche qualche progetto personale. Avrete dalla vostra ...Oroscopo e previsioni della giornata di venerdì 14 luglio: Mercurio in quadratura a Scorpione, Pesci sottotono ...