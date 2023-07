Scoppio di uno pneumatico | l' incubo di molti camionisti può svanire in un solo gonfiaggio

(Di giovedì 13 luglio 2023) Quando gli è stato proposto di far salire la sua impresa di autotrasporto 'a bordo" di un nuovo grande progetto mirato alla sicurezza stradale, non ci ha pensato unistante e ha chiesto ...

... impedendo in molti casi, come per esempio proprio quelli di surriscaldamento, l'esplosione, e riducendo anche di moltissimo la "forza" delloin caso di un urto dello pneumatico contro un ...... dopo lodella guerra in Ucraina e il varo delle relative sanzioni, si rifiutano ...di origine africana ha la probabilità di essere fermato dalla polizia per controlli 20 volte di più di......sia della pandemia sia di crisi multiple legate a choc climatici e conflitti che si susseguono... l'anno precedente lodella pandemia COVID - 19. Se è vero che, tra il 2021 e il 2022, i ...

Sant'Antonio Abate, scoppia enorme incendio in uno stabilimento ... Open

Tortona, sopralluogo della task force Asl sul luogo dell’incidente. Dimessi gli otto operai investiti da una densa nube di cemento ...È scoppiata la bolla nel Main Event delle WSOP dei record e ci sono parecchie storie da raccontare dopo il Day 4. Una delle protagoniste della giornata (nel bene e nel male) è stata sicuramente la can ...