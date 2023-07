Scontro moto-auto a Benevento | due persone trasportate in ospedale

(Di giovedì 13 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÉ di due feriti il bilancio di unotra unaed un’avvenuto ieri sera in via Marco da. Pere causa in corso da accertare sono venute a collisione una Renault ed una Kawasaki: il centauro, un 33enne, è rovinato al suolo con la suaed ai soccorritori del 118, subito intervenuti, le sue condizioni sono apparse tali da consigliarne il ricovero in. Anche la donna alla guida della vettura francese, una 20enne, ha subito dei traumi ed è stata quindi accompagnata per le cure del caso. Sul posto per effetttuare i rilievi i Carabinieri e il personale del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

