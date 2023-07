Sciopero Trenitalia e Italo | sindacati | Adesione altissima

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) - Sono state altissime le adesioni allodei treni scattato dalle 3 alle 15 di oggi, giovedì 13 luglio 2023, che ha coinvolto i lavoratori die Trenord. Lo rende noto Filt Cgil che riporta "tante cancellazioni tra i treni non garantiti e ritardi tra quelli che circolano”. "I ferrovieri dihanno risposto in massa alla protesta indetta a seguito dell'incapacità di due aziende di chiudere due vertenze aperte da mesi ma anche contro un'ordinanza vergognosa del Ministero dei Trasporti che penalizza lavoratori e lavoratrici e osteggia pesantemente il diritto diprevisto dalla costituzione”. “L'ordinanza del ministro Salvini tra l'altro, oltreché essere illegittima e sbagliata - sottolinea la federazione dei trasporti della ...

A Napoli treni cancellati, in Campania adesione tra il 65 e il 70% È tra il 65 e il 70% in Campania l'adesione dei lavoratori diallonazionale. A fornire il dato, relativo al ...... condotta dal ministro Salvini all'ultimo minuto contro i lavoratori e il diritto di, e ...disposta dal MIT a poche ore dall'inizio dell'agitazione proclamata dai sindacati die ......dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti prima dall'inizio dello. Oggi giovedì 13 luglio e domani venerdì 14 la protesta interesserà il personale die ...

Sciopero 13 luglio, si fermano Trenitalia, Italo e Trenord: treni garantiti e cancellati. DIRETTA Sky Tg24

Roma, 13 lug. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro dell'ambiente, attacca il provvedimento di Salvini sullo sciopero dei treni. "Il ministro ha fal ...Molti i disagi per i viaggiatori. Polemiche per la decisione del Governo di precettare i ferrovieri per garantire il 50% del servizio ...