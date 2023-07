Sciopero treni | sindacati | Adesione alta

(Di giovedì 13 luglio 2023) E' terminato alle 15 lodel settore ferroviario. Ritardi e cancellazioni registrati alla Stazione Termini di Roma mentre per Trenord la circolazione è stata regolare. Iparlano dialtissima. Lo stop è stato dimezzato per un'ordinanza del Ministero dei trasporti e il titolare del dicastero Salvini spiega: Un'agitazione di 24 ore sarebbe stata insopportabile e dannosa per il paese. E in vista delll stop proclamato sabato dal personale di terra degli aeroporti il leader della Lega dice: "Stiamo lavorando anche su questo, già la settimana prossima è convocato un tavolo tra azienda e lavoratori. La stagione estiva non può essere rovinata da scioperi su scioperi"

Giornata di forti disagi in tutta Italia per lodel personale di Trenitalia e Italo. E non c' nemmeno il tempo di archiviare questa protesta che gi in arrivo l'astensione dal lavoro negli aeroporti, col personale di terra che incrocer le ......adesioni tra tutti i lavoratori con tante cancellazioni tra inon garantiti e ritardi tra quelli che sono circolati'. Fonti sindacali parlano di un'adesione media nazionale allodell'...ROMA " Adesione altissima allodei trasporti ferroviari , in media dell' 80% con punte che arrivano anche al 90% in alcune Regioni come la Sicilia, dalle rilevazioni dei sindacati. Ma in queste ore gli uffici legali delle ...

È tra il 65 ed il 70 per cento in Campania l'adesione dei lavoratori di Trenitalia allo sciopero nazionale proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali di categoria. A fornire il dato… Leggi ...Il ministro dei Trasporti ha annunciato un tavolo con tassisti e Ncc la prossima settimana: “Non si possono aspettare per ore e ore dei mezzi ...