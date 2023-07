Sciopero treni oggi poi sabato tocca agli aerei | tutti gli aggiornamenti in diretta

(Di giovedì 13 luglio 2023) Due giorni di inevitabili disagi.deidi, giovedì 13 luglio 2023, confermato ma dimezzato.deglidi dopodomani,15 luglio 2023, confermatissimo (almeno per ora). Ma procediamo con ordine.Lo(a metà) digiovedì 13 luglioIl ministro...

Situazione che lentamente sta peggiorando alla Stazione Centrale di Milano a poche ore dall'inizio delloproclamato dalle organizzazioni sindacali di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper.AGI - È scattato alle 3 del mattino e terminerà alle 15 lodei, ridotto a 12 ore dopo l' ordinanza emessa dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti . Il tavolo convocato ieri in extremis al Mit per consentire a datori di lavoro e ...È in corso dalle 3 di questa mattina lodei. Terminerà alle 15 dopo che il ministro dei Trasporti, anche a seguito della posizione espressa dalla Commissione Garante degli scioperi ha ordinato il dimezzamento dello stop ...

Sciopero treni oggi 13 luglio, Trenitalia e Italo si fermano: orari e fasce garantite Corriere della Sera

