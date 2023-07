Sciopero treni oggi 13 luglio 2023 | Trenitalia e Italo | orari e fasce garantite

(Di giovedì 13 luglio 2023) (Adnkronos) –deidi, giovedì 13, confermato ma dimezzato. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha notificato infatti ai sindacati l’ordinanza con cui loinizialmente previsto a partire dalle 3 di, si fermerà alle 15 dello stesso giorno e non più alle 2 di venerdì 14. E’ quanto si legge in una nota del Mit. Con la protesta – indetta datalia ee Trenord – sono previste cancellazioni totali e parziali. “Il ministro ha deciso di prendere questa misura anche alla luce dell’assicurazione, maturata durante il tavolo convocato al dicastero di Porta Pia e di cui Salvini si fa garante, dell’immediata ripresa delle trattative sindacali su tutti i ...

Durante losarà garantita l'effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelle deida assicurare in caso di, nonché deiregionali nelle fasce pendolari (...E' in corso dalle 3 di questa mattina lodei. Terminerà alle 15 dopo che il ministro dei Trasporti, anche a seguito della posizione espressa dalla Commissione Garante degli scioperi ha ordinato il dimezzamento dello stop ...leggi anche, nessuna revoca da sindacati. Ma Mit dimezza astensione Le polemiche L'agitazione di oggi doveva durare più ore ma è stata bloccata dal ministro Salvini con la promessa di "...

Sciopero dei treni fino alle 15. Mit riduce l'orario della protesta. Sabato astensione negli aeroporti Il Sole 24 ORE

"Credo che i margini per una revoca dello sciopero dei trasporti ferroviari proclamato dalle categorie a partire da questa notte non ci siano. In ogni caso verranno assicurati e… Leggi ...Tutto quello che c'è da sapere sullo sciopero dei treni nella giornata di giovedì 13 luglio 2023: gli orari e i treni garantiti da Italo e Trenitalia.