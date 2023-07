Sciopero treni | le tratte garantite da Trenitalia e Italo Sabato 15 luglio si fermano gli aerei

(Di giovedì 13 luglio 2023) È in corso dalle 3 di questa mattina lodei. Terminerà alle 15 dopo che il ministro dei Trasporti, anche a seguito della posizione espressa dalla Commissione Garante degli scioperi ha ...

È in corso dalle 3 di questa mattina lodei. Terminerà alle 15 dopo che il ministro dei Trasporti, anche a seguito della posizione espressa dalla Commissione Garante degli scioperi ha ordinato il dimezzamento dello stop ...In queste ore sarà comunque programmata l'effettuazione di alcune corse nazionali elencate nelle apposite tabelle deida assicurare in caso di, consultabili su trenitalia.com.SullodeiMatteo Salvini va allo scontro con i sindacati e dimezza la protesta . Nonostante l'ennesimo tavolo convocato con le sigle a fine giornata si fosse concluso con un nulla di fatto, ...

Disagi per i passeggeri che sono stati costretti a riprogrammare i propri viaggi e per i pendolari che si sono dovuti organizzare in altro modo ...