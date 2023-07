Sciopero treni in Toscana | fermo il 75% dei convogli Forti disagi

Giornata di forti disagi in tutta Italia per lodel personale di Trenitalia e Italo. E non c' nemmeno il tempo di archiviare questa protesta che gi in arrivo l'astensione dal lavoro negli aeroporti, col personale di terra che incrocer le ...... lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al Tg3, commentando la decisione di dimezzare la durata dellodi oggi del personale dei. "Le aziende e il governo - ha ...Il contestatodeiè ancora sullo sfondo e nel futuro prossimo vi è l'annunciato aumento del 4% del costo dei biglietti. In mezzo a questo scenario si posiziona l'intervento di oggi in Commissione ...

Sciopero 13 luglio, si fermano Trenitalia, Italo e Trenord: treni garantiti e cancellati. DIRETTA Sky Tg24

ROMA - "Doveroso ascoltare i ferrovieri e dare loro i giusti riconoscimenti riaprendo subito i tavoli con le aziende, ma fermare i treni per 24 ore per ...Il ministro dei Trasporti ha annunciato un tavolo con tassisti e Ncc la prossima settimana: “Non si possono aspettare per ore e ore dei mezzi ...