Sciopero treni 13 luglio | una mattina di disagi

L' adesione allodeiha sfiorato il 100% in Sardegna, tra il 70 e il 90% in Sicilia e tra il 65 e il 70% in Campania. Buone adesioni segnalate anche in Lombardia e Friuli Venezia ...La proclamazione era stata di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast ConfsalSempre sabato è previsto lodalle 10 alle 18 di piloti e assistenti di volo di Vueling, proclamarto dalla Filt Cgil. Per loaereo di sabato, l'Enac ha diffuso l'elenco dei voli ...

Terminato lo sciopero dei treni. Sabato 15 luglio quello del trasporto aereo RaiNews

Lo sciopero è stato indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal ...Sono state altissime le adesioni allo sciopero dei treni scattato dalle 3 alle 15 di oggi, giovedì 13 luglio 2023, che ha coinvolto i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord. Lo… Leggi ...