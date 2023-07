Sciopero di 12 ore dei treni | mazzata sulle partenze | cancellazioni e disagi

(Di giovedì 13 luglio 2023) Si registrano già lunghe file nelle stazioni eper i viaggiatori a causa dellodeidi oggi giovedì 13 luglio, nonostante l'ordinanza firmata dal ministro Matteo Salvini che ha imposto il dimezzamento della protesta in giorni cruciali per ledegli italiani pere le ferie estive e temperature caldissime. Lonazionale del personale ditalia proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie dura 12 ore e l'astensione dal lavoro è prevista dalle ore 3.00 alle ore 15 di giovedì 13 luglio. E' quanto si legge in una nota del gruppo Fs, secondo il quale, lopotrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare ...

Avrebbe dovuto essere una giornata non facile quella di oggi, per pendolari e viaggiatori. Era previsto, infatti, uno sciopero indetto da Trenitalia e Italo e Trenord della durata di ben 24 ore indetto dalle sigle sindacali di categoria Filt - Cgil, Fit - Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast

Si registrano già lunghe file nelle stazioni e disagi per i viaggiatori a causa dello sciopero dei treni di oggi giovedì 13 ...Dimezzato l'orario della protesta. Salvini: "Impensabile lasciare a piedi 1 milione di italiani". Ira dei sindacati: "Precettazione illegittima, ricorreremo".