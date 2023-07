Sciopero dell’assistenza a terra | sabato 15 luglio presidio all’aeroporto di Orio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 luglio 2023)al Serio. Sarà una giornata calda per chi ha in programma un viaggio aereo quella di15. È infatti prevista la seconda azione diper i lavoratori di tutte le aziende di Handling negli aeroporti Italiani. La mobilitazione si svolgerà dalle 10 alle 18, e allo scalo di Bergamo è previsto undalle 10 alle 12. “Dopo una massiccia partecipazione allodel 19 maggio – scrivono le segreterie bergamasche di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti – ci apprestiamo ad effettuare una seconda giornata di protesta di 8 ore. Nell’incontro di venerdì 7con le delegazioni di Filt, Fit, Uiltrasporti, Ugl Ta e Assohandlers, non si è trovato un accordo tra le parti, avendo mantenuto reciprocamente le proprie posizioni che sono ancora troppo ...