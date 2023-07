Sciopero dei treni di giovedì 13 luglio | il Ministero dimezza la durata dell’agitazione

(Di giovedì 13 luglio 2023) Terminerà alle 15 di13lodei trasporti ferroviari inizialmente programmato per 23 ore a partire dalle 3 della mattinata odierna, sino quindi alle 2 di venerdì 14: per intervento deldei Trasporti, invece, l’agitazione sindacale si concluderà alle 15 dideidi13:to l’agitazione ...

Durante losarà garantita l'effettuazione delle corse nazionali elencate nelle apposite tabelletreni da assicurare in caso di, nonchétreni regionali nelle fasce pendolari (...Nonostante la fine anticipata dello, decisa dal ministroTrasporti Matteo Salvini, è una mattinata difficile per coloro che si spostano in treno. L'agitazione è stata decisa da sindacati come Filt - Cgil, Fit - Cisl, ...AGI - È scattato alle 3 del mattino e terminerà alle 15 lotreni , ridotto a 12 ore dopo l' ordinanza emessa dal ministero delle Infrastrutture eTrasporti . Il tavolo convocato ieri in extremis al Mit per consentire a datori di lavoro e ...

Sciopero dei treni fino alle 15. Mit riduce l'orario della protesta. Sabato astensione negli aeroporti Il Sole 24 ORE

A causa dello sciopero dei lavoratori del comparto aereo e delle società di handling proclamato per sabato 15 luglio, i voli di Ita Airways potrebbero essere cancellati o ritardati. I voli interessati ...FOGGIA – E’ in corso dalle 3 di questa mattina lo sciopero dei vettori ferroviari. Terminerà alle 15 dopo che il ministro dei Trasporti, anche a seguito della posizione espressa dalla Commissione ...